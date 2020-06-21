toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Чигринський назвав умову, за якої перегляне контракт з АЕКом

11:13 - Читать на русском
Чигринський назвав умову, за якої перегляне контракт з АЕКом
Дмитро Чигринський / ФК АЕК

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський готовий розглянути продовження контракту з грецьким клубом.

"Давайте візьмемо 2-е місце і Кубок, а наступного дня я буду тут, щоб поговорити про новий контракт", – цитує Чигринського видання SDNA.

Чигринський визначився зі своїм майбутнім в АЕКу

Нагадаємо, АЕК не полишає спроб залишити українця у своєму складі. Раніше боси грецького клубу запропонували Дмитру продовжити трудову угоду зі значним скороченням зарплатні через травматичність свого ветерана. Чигринського не влаштовували висунуті клубом умови і він взяв час на роздуми. За інформацією видання тепер 33-річний захисник позитивно оцінює зниження своєї зарплати і хоче залишитися в АЕКу.

Нагадаємо, екс-гравець Барселони і Шахтаря виступає за грецький клуб з 2016 року, коли на правах вільного агента перейшов з Дніпра. У поточному сезоні Дмитро провів за АЕК 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тісяч євро.

Нині АЕК у турнірній таблиці грецької Суперліги посідає третю сходинку, набравши однакову кількість очок з ПАОКом, який йде другим.

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду

blog_ava
Шахтар переміг Олександрію й достроково став чемпіоном України – урок успіху, тривога перед ЛЄ та неуважність "гірників"
01:30
13554
Теги
Світ Легіонерський хліб Дмитро Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
14
хв
Сельта
15:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук