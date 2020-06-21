Чигринський назвав умову, за якої перегляне контракт з АЕКом

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський готовий розглянути продовження контракту з грецьким клубом.

"Давайте візьмемо 2-е місце і Кубок, а наступного дня я буду тут, щоб поговорити про новий контракт", – цитує Чигринського видання SDNA.

Чигринський визначився зі своїм майбутнім в АЕКу

Нагадаємо, АЕК не полишає спроб залишити українця у своєму складі. Раніше боси грецького клубу запропонували Дмитру продовжити трудову угоду зі значним скороченням зарплатні через травматичність свого ветерана. Чигринського не влаштовували висунуті клубом умови і він взяв час на роздуми. За інформацією видання тепер 33-річний захисник позитивно оцінює зниження своєї зарплати і хоче залишитися в АЕКу.

Нагадаємо, екс-гравець Барселони і Шахтаря виступає за грецький клуб з 2016 року, коли на правах вільного агента перейшов з Дніпра. У поточному сезоні Дмитро провів за АЕК 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тісяч євро.

Нині АЕК у турнірній таблиці грецької Суперліги посідає третю сходинку, набравши однакову кількість очок з ПАОКом, який йде другим.

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