Чигринский может перебраться в Стяуа – владелец клуба настаивает на подписании украинца

Украина — 25 июль 7134
-
Шевчук отказался войти в тренерский штаб Луческу в Динамо
-
Гармаш и Морозюк удержали для Ризеспора место в элите, команда Кравца вылетела, гранды без еврокубковТурция — 25 июль 1551
-
Умер врач сборной Украины и Металлиста 1925 – у 48-летнего медика диагностировали коронавирусСборная Украины — 25 июль 5039
-
Эротическая пауза: они кричали от наслаждения, когда Доннарумма остановил Малиновского, и еще 23 страстные дамыОвертайм — 25 июль 7883
-
Мариуполь одержал сенсационную победу над Александрией – чемпион мира вывел азовцев в финал плей-офф УПЛУкраина — 25 июль 6451