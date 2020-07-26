Чигринский может перебраться в Стяуа – владелец клуба настаивает на подписании украинца

Стяуа намерен усилить защитное звено опытным украинским игроком Дмитрием Чигринским, сообщает Sdna.

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На трансфере 33-летнего защитника лично настаивает президент румынского клуба Джиджи Бекали.

В нынешнем сезоне Чигринский провел 25 матчей, в которых отметился тремя голами. За два тура до завершения румынской первенства Стяуа расположился на 4-й строчке и потерял шансы сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

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