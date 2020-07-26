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Чигринський може перебратись у Стяуа – власник клубу наполягає на підписанні українця

10:52 - Читать на русском
Чигринський може перебратись у Стяуа – власник клубу наполягає на підписанні українця
Дмитро Чигринський / Фото АЕК

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський має шанс перебратись ближче до батьківщини.

Стяуа має намір підсилити захисну ланку досвідченим українським гравцем Дмитром Чигринським, повідомляє Sdna.

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На трансфері 33-річного оборонця особисто наполягає президент румунського клубу Джіджі Бекалі.

У нинішньому сезоні Чигринський провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами. За два тури до завершення румунської першості Стяуа розташувався на 4-й сходинці і втратив шанси зіграти у єврокубках наступного сезону.

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