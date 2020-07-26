Чигринський може перебратись у Стяуа – власник клубу наполягає на підписанні українця

Україна — 10:25 4065
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"Іди, бл**ь, з ним в джокер зіграй, клоун", – Мілевський знищив Бойка за підтримку Луческу
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Шевчук відмовився увійти до тренерського штабу Луческу в ДинамоУкраїна — 25 лип 7262
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Гармаш та Морозюк втримали для Різеспора місце в еліті, команда Кравця вилетіла, гранди без єврокубківТуреччина — 25 лип 1573
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Помер лікар збірної України та Металіста 1925 – у 48-річного медика діагностували коронавірусЗбірна України — 25 лип 5067
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Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянкиОвертайм — 25 лип 7943