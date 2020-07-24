Чигринский согласовал новый контракт с АЕКом – украинец немного потеряет в зарплате

АЕК и Дмитрий Чигринский близки к подписанию нового контракта. 33-летний центрбек согласился на незначительное уменьшение зарплаты – теперь его оклад составит 350 тысяч евро. Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает Sdna.

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Не исключено, что в будущем АЕК попытается сохранить украинца дна более долгий срок – все зависит от уровня игры Чигринского, ранее зарабатывал почти 400 тысяч евро. Впрочем, экс-защитник сборной Украины может и сохранить свой прежний заработок – в новом контракте будут предусмотрены бонусы за забитые голы и трофеи.

Напомним, Чигринский перебрался в афинский клуб летом 2016-го и выиграл чемпионат Греции. В сезоне 2019/20 Дмитрий провел 25 матчей, в которых забил 3 гола.

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