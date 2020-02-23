Чигринский: Луческу – абсолютно авторитарный тренер

Украинский легионер греческого АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о роли бывшего тренера донецкого Шахтера Мирчи Луческу в его карьере.

"Роль Луческу очень велика. Это был выход на совершенно иной уровень – Лига чемпионов, Барселона. Мы вышли на уровень победы в Кубке УЕФА. Как результат – мое попадание в Барселону.

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Говорил и буду говорить постоянно, что это тренер, которому я всем обязан. Своими знаниями в футболе, мастерством. Даже очень много моментов психологических: как ты видишь игру, читаешь, реагируешь на моменты.

Думаю, он очень тяжелый тренер. Абсолютно авторитарный тренер, который не терпит, когда появляется еще одна мысль, и она отличается от его мнения. Он как абсолют – должен быть человеком, который все знает. Правильно ли это? В отношении него, это давало результат", – сказал Чигринский в интервью программе Легионер.

Напомним, Чигринский находился в структуре Шахтера с июля 2002 года, играя в молодежных командах "горняков" и в аренде в запорожском Металлурге. 31 августа 2009 г. украинец за 25 млн евро перешел в каталонскую Барселону, откуда через сезон вернулся в лагерь "оранжево-черных" за 15 млн евро.

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