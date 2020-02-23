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Чигринський: Луческу – абсолютно авторитарний тренер

09:23 340 Читать на русском
Чигринський: Луческу – абсолютно авторитарний тренер
Дмитро Чигринський у Барселоні / Getty Images

Український легіонер грецького АЕКа Дмитро Чигринський розповів про роль колишнього керманича донецького Шахтаря Мірчі Луческу в його кар’єрі.

"Роль Луческу дуже велика. Це був вихід на зовсім інший рівень – Ліга чемпіонів, Барселона. Ми вийшли на рівень перемоги в Кубку УЄФА. Як результат – моє потрапляння в Барселону.

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Говорив і буду говорити постійно, що це тренер, якому я всім зобов'язаний. Своїми знаннями в футболі, майстерністю. Навіть дуже багато моментів психологічних: як ти бачиш гру, читаєш, реагуєш на моменти.

Думаю, він дуже важкий тренер. Абсолютно авторитарний тренер, який не терпить, коли з'являється ще одна думка, і вона відрізняється від його думки. Він як абсолют – повинен бути людиною, яка все знає. Чи правильно це? Стосовно нього, це давало результат", – сказав Чигринський в інтерв’ю програмі Легіонер.

Нагадаємо, Чигринський перебував у структурі Шахтаря з липня 2002 року, граючи у молодіжних командах "гірників" та в оренді у запорізькому Металурзі. 31 серпня 2009 року українець за 25 млн євро перейшов у каталонську Барселону, звідки через сезон повернувся до табору "помаранчево-чорних" за 15 млн євро.

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