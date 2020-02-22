Чигринский откровенно высказался об Ахметове

Экс-защитник Шахтера Дмитрий Чигринский поделился мыслями о роли Рината Ахметова в донецком клубе и отношении его к игрокам.

"Что плохого можно сказать или подумать о человеке, который создал феномен. По-другому не назвать то, что произошло там. Если ты адекватный человек, то понимаешь, что президент создал для тебя феноменальные условия. Просто работай и будь королем мира.

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Никогда не видел, чтобы он "пихал" футболистам. Он любил каждого игрока, к каждому относился с большим уважением. Все футболисты становились ему родными, своими, частью семьи", – сказал Чигринский в интервью программе Легионер.

Напомним, Чигринский находился в структуре Шахтера с июля 2002 года, играя в молодежных командах "горняков" и в аренде в запорожском Металлурге. 31 августа 2009 года украинец за 25 млн евро перешел в каталонскую Барселону, откуда через сезон вернулся в лагерь "оранжево-черных" за 15 млн евро.

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