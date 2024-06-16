"Кто-то говорит, что Румыния – слабая команда на Евро, но Румыния выиграла свою группу в квалификации. Я знаю игрока, которого я пытался получить в Аль-Айн – это Станчу. Мне очень нравится этот игрок, но я считаю, что вся команда Румынии достигла этого успеха благодаря командным действиям, потому что это очень дисциплинированная команда, и у нее есть как молодые игроки, так и игроки, которые могут решить матч.

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Мы смотрели много игр сборной Румынии, последние матчи они играли товарищеские, но только один матч против Болгарии они играли основным составом. Поэтому мы больше ориентировались на игры квалификации и последний матч против Болгарии.

Как я уже сказал, это действительно команда, которая понимает, благодаря чему они пытаются играть, у них есть очень быстрые игроки, есть очень хорошая дисциплина на поле. Благодаря этому они и пробились на Евро-2024", – приводит слова Реброва Tribuna.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2024 в матче против Румынии уже завтра, 17 июня. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

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