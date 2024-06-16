"У нас было несколько замечательных дней, как в Германии, так и в Румынии до этого. Мы знаем, чего ожидать. Чем ближе к старту, тем выше напряжение. Все это чувствуют, не только молодые игроки, но мы готовы к этому моменту. Это то место, где мы хотим быть, где мы заслуживаем быть.

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Думаю, завтра все будут хорошо отдыхать. Мы слышали о румынских болельщиках здесь, и я слышал, что большое количество из них придет на игру. Как я уже говорил ранее, все, на что надеемся, это сделать болельщиков счастливыми в конце игры. Мы играем для них и для нашей страны, и это много для нас значит".

Я был одним из игроков на Евро-2016. Мы пытались рассказать нашим товарищам по команде, что значит такой турнир, потому что он не похож ни на что другое. Но думаю, что все знают, чего ожидать. Украина – хорошая команда, они показали это в последних играх. Все их нападающие могут изменить ситуацию".

Напомним, что Румыния сыграет против Украины на Евро-2024 завтра, 17 июня. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

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