Полесье сегодня, 15 июня, объявило о завершении сотрудничества с Артемом Шабановым. Впрочем, к игроку уже есть интерес, информирует Sport.ua.

Полесье официально объявило об уходе экс-игрока Динамо

Отмечается, что в услугах свободного агента заинтересованы Карпаты, которые поднялись в УПЛ, и Колос. Добавим, что за Полесье Шабанов выступал с прошлого лета, сыграл в 26 матчах (24 в УПЛ и еще 2 – в Кубке Украины), но результативными действиями не отличался.

За свою карьеру Артем успел поиграть и за Динамо (с 2018-го по 2021-й и с июня 2021-го по февраль 2022-го), записав в свой актив 4 гола и ассист в 77 матчах.

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