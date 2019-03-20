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Чотири гравці Арсенала-Київ отримали виклики в національні збірні

06:30 1356 Читать на русском
Чотири гравці Арсенала-Київ отримали виклики в національні збірні
Гаетан Міссі Мезу / фото із соцмереж

Арсенал-Київ делегував чотирьох гравців у збірні під час паузи на міжнародні матчі.

Вінгер "канонірів" Гаетан Міссі Мезу вирушив до національної збірної Габону. 22-річний футболіст буде готуватися до відбіркового матчу Кубка Африканських націй з Бурунді (23 березня).

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В розташування збірної України U-21 Арсенал-Київ відправив Владислава Дубінчака та Артема Козака. А орендований у Шахтаря Михайло Мудрик викликаний до юнацької збірної (U-19).

Зауважимо, що перший етап УПЛ Арсенал-Київ завершив на останньому місці в турнірній таблиці, набравши всього 12 очок.

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