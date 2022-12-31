Нападающий Динамо Жерсон Родригес, на правах аренды ныне выступающий за саудовскую Аль-Вехду (до 30 июня 2023 года), отреагировал на переход Криштиану Роналду в Аль-Наср.

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"Добро пожаловать, Криштиану! Для меня большая честь снова играть против тебя. Поздравляю с новым подписанием", – написал 27-летний футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, контракт Жерсона с Динамо действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Родригес провел за Аль-Вехду 6 матчей, результативными действиями не отмечался.

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