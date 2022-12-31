Полузащитник Динамо Виталий Буяльский вспомнил свой важнейший удар в уходящем году.

"Однозначно это гол в ворота Фенербахче в квалификации в Лигу чемпионов.

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Он стал результатом командных взаимодействий, позволил нашей команде одержать важную победу и, в итоге, мы прошли в следующий раунд квалификации", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний хавбек провел за "бело-синих" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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