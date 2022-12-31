Буяльский назвал свой лучший гол в 2022 году – выстрел помог Динамо преодолеть важный рубеж
31 декабря 2022 - Читати українською
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский вспомнил свой важнейший удар в уходящем году.
"Однозначно это гол в ворота Фенербахче в квалификации в Лигу чемпионов.
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Он стал результатом командных взаимодействий, позволил нашей команде одержать важную победу и, в итоге, мы прошли в следующий раунд квалификации", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.
Напомним, в текущем сезоне 29-летний хавбек провел за "бело-синих" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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