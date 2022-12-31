Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди нині виступає за саудівську Аль-Вехду (до 30 червня 2023 року), відреагував на перехід Кріштіану Роналду в Аль-Наср.

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"Ласкаво просимо, Кріштіану! Для мене велика честь знову грати проти тебе. Вітаю з новим підписанням", – написав 27-річний футболіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, контракт Жерсона з Динамо чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні Родрігес провів за Аль-Вехду 6 матчів, результативними діями не відзначався.

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