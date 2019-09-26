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Чеснаков: Ворскла не провалится с Шахтером так, как с Динамо

13:52 47 Читати українською
Чеснаков: Ворскла не провалится с Шахтером так, как с Динамо
Владимир Чеснаков / ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ против Шахтера.

 

"В ближайшем матче, я думаю, у нас не будет такого провала, как с Динамо (0:5). Мы поговорили между собой и пришли к выводу, что команда не может больше так играть. Тем более при такой поддержке, которая была на трибунах, непозволительно так проигрывать. Выводы сделаны.

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Вчера хорошая была тренировка. Посмеялись, немножко отпустили эти мысли негативные, играли в теннисбол. Тренироваться в хорошей атмосфере вдвойне приятнее.

Играть с Шахтером действительно очень интересно, тем более хочется проверить и себя как футболиста, и командные действия на поле против такого соперника.

Думаю, что будет хороший матч для нас, должны дать бой Шахтеру и порадовать наших болельщиков, перед которыми мы задолжали", – цитирует Чеснакова football.ua.

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