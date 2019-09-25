Мораес и Хочолава вернулись в общую группу Шахтера

Форвард Шахтера Жуниор Мораес и защитник Давид Хочолава занимаются с общей группой.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что к матчу 9 тура УПЛ с Ворсклой готовятся Жуниор Мораес и Давид Хочолава.

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Грузин пропустил несколько недель из-за травмы плеча, тогда как натурализованный бразилец занимался индивидуально 24 сентября.

Поединок Шахтер – Ворскла состоится 27 сентября. "Горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка.