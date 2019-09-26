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Чеснаков: Ворскла не провалиться з Шахтарем так, як з Динамо

13:52 4 Читать на русском
Чеснаков: Ворскла не провалиться з Шахтарем так, як з Динамо
Володимир Чеснаков / ФК Ворскла

Захисник Ворскли Володимир Чеснаков поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"У найближчому матчі, я думаю, у нас не буде такого провалу, як з Динамо (0:5). Ми поговорили між собою і прийшли до висновку, що команда не може більше так грати. Тим більше за такої підтримки, яка була на трибунах, неприпустимо так програвати. Висновки зроблені.

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Вчора хороше було тренування. Посміялися, трошки відпустили ці думки негативні, грали в тенісбол. Тренуватися в хорошій атмосфері вдвічі приємніше.

Грати з Шахтарем дійсно дуже цікаво, тим більше хочеться перевірити і себе, як футболіста, і командні дії на полі проти такого суперника.

Думаю, що буде хороший матч для нас, повинні дати бій Шахтарю і порадувати наших уболівальників, перед якими ми заборгували", – цитує Чеснакова football.ua.

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Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Шахтар Шахтар Ворскла Ворскла Шахтар - Ворскла
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