Чеснаков: Болельщики Ворсклы спрашивали после матча, чем могут помочь

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал разгромное поражение от Шахтера (0:4) в матче 9-го тура УПЛ.

"К сожалению, получилось то же, что и с Динамо. Мы понимали, с кем играем, и вроде в первом тайме хорошо закрывались. А после того, как во втором тайме пропустили гол, побежали вперед, начали раскрываться. А с Шахтером это смерти подобно. Так оно и получилось.

Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

Болельщики спрашивали – в чем дело, возможно, от них требуется какая-то помощь. Говорят, неважно, проигрываете вы? или выиграете. Главное – чтобы на поле отдавались.

К сожалению, в последних трех играх у нас нет должной отдачи, которая была в начале чемпионата, когда мы друг за друга ,бились. Сейчас такого нет. Надо собираться всем, разговаривать, больше тренироваться и выходить из этой ситуации", – рассказал Чеснаков в комментарии Footboom.

Напомним, Ворскла потерпела второе подряд разгромное поражение, уступив Шахтеру (0:4) в матче 9-го тура УПЛ.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков