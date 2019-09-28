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Чеснаков: Болельщики Ворсклы спрашивали после матча, чем могут помочь

09:15 72 Читати українською
Чеснаков: Болельщики Ворсклы спрашивали после матча, чем могут помочь
Владимир Чеснаков / фото: ФК Ворскла

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал разгромное поражение от Шахтера (0:4) в матче 9-го тура УПЛ.

32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес
 
32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес

"К сожалению, получилось то же, что и с Динамо. Мы понимали, с кем играем, и вроде в первом тайме хорошо закрывались. А после того, как во втором тайме пропустили гол, побежали вперед, начали раскрываться. А с Шахтером это смерти подобно. Так оно и получилось.

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Болельщики спрашивали – в чем дело, возможно, от них требуется какая-то помощь. Говорят, неважно, проигрываете вы? или выиграете. Главное – чтобы на поле отдавались.

К сожалению, в последних трех играх у нас нет должной отдачи, которая была в начале чемпионата, когда мы друг за друга ,бились. Сейчас такого нет. Надо собираться всем, разговаривать, больше тренироваться и выходить из этой ситуации", – рассказал Чеснаков в комментарии Footboom.

Напомним, Ворскла потерпела второе подряд разгромное поражение, уступив Шахтеру (0:4) в матче 9-го тура УПЛ.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

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Владимир Чеснаков Владимир Чеснаков Ворскла Ворскла футбольные фанаты Шахтер - Ворскла
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