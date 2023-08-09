В 1916 году вместе с Томашем Масариком и Миланом Штефаником будущий президент Чехословакии Эдвард Бенеш начал работать над национальным советом – прообразом правительства будущего государства. Чтобы покинуть Австро-Венгрию, стать силой сопротивления и сражаться за независимость от монархии, ему нужно было выехать из страны. И хоть Бенеш утверждал биографам, что пересёк границу нелегально – "ползком через кусты" – историки всё равно установили правду. Эдвард выехал, используя поддельный паспорт на имя Мирослав Шиха. Однако выбор этого псевдонима не был случайным; он был одним из многих, под которым Бенеш выступал за третью команду Славии ещё в школьные годы.

Футбол для школьников в самом начале XX века в Австро-Венгрии был под запретом. Преподаватели считали, что ученик должен заниматься только учёбой – ничего кроме неё не должно занимать его голову. У старшего брата Войтеха (Войты), который сам преподавал в гимназии, было мнение, которое шло вразрез с общепринятым. Он не только "подсадил" младшего на футбол, но и лично зарегистрировал его в старейшем футбольном клубе Чехии, когда тот перебрался из родных Кожлян в Прагу.

15-летнему стипендиату Эдварду, одному из лучших учеников Виноградской гимназии, приходилось идти на хитрости, чтобы не потерять стипендию. С 1901 по 1904 год он, отличаясь высокой скоростью и техникой, играл на левом фланге атаки с красной звездой на груди под именами Спольны, Кёниг, Бельски, Бергер, Новотны и... Шиха. Третья команда Славии не привлекала к себе много внимания, но он хотел исключить малейший риск.

У Славии С, третьей команды, была, скорее, рекламная миссия. Она путешествовала по небольшим городам, и демонстрировала игру в рамках тренировочных матчей и обучала правилам. Иными словами, Славия С распространяла новый вид спорта по всей Богемии. Тем не менее, один из её матчей навсегда вошёл в историю чешского фольклора. 1 ноября 1901 года третья команда в турнире Серебряный липовый венок (он стал первым, который был одобрен новосозданной Чешской футбольной ассоциацией) разгромила Спарту А, первую команду "красно-белых" со счётом 6:1. И надо же было этому случиться, именно перед этой игрой "слависты" сфотографировались для командного фото – 33 игрока всех трёх команд Славии были запечатлены на трёх разных снимках. Тогда этим фото мало кто придал значение, но через три десятилетия они станут очень ценными и востребованными.

Футбольную карьеру Бенеша оборвала серьёзная травма. Весной 1904 года во время очередного матча Эдвард сломал большеберцовую кость, и это стоило ему стипендии. Целых шесть недель ему удавалось удачно скрываться от директора гимназии, и чтобы не отставать от класса, Эдвард ежедневно просил друзей приносить ему книги. Но, в конце концов, учительский состав обратился в полицию, и его хитрый план был раскрыт. Полицейские разыскали пропавшего ученика в больнице, которому не оставалось ничего иного, кроме как признаться, что он занимался "неподобающими делами". "Его наказали. Несмотря на то, что он был медалистом, у него отобрали стипендию и заставили сдавать экзамены по всем предметам за семестр. Но в той истории мне больше всего запомнилось его реакция. Когда в больнице Эдвард пришёл в сознание, его первыми словами стали: "Мы выиграли?" Подозреваю, что его "сломал" игрок по имени Горимир Вышеград", – рассказывал Войта, который платил за младшего до самого выпускного.

Одноклассники предупредили Бенеша, что его классный руководитель Грдличка намерен накричать на него перед всем классом. Когда Эдвард, возвращаясь из больницы, увидел его, то быстро запрыгнул в трамвай и уехал прочь. По словам одноклассника будущего президента Чехословакии Карела Амерлинга, учитель был настолько возмущён этими действиями Бенеша, что сделал мрачное предсказание: "Вы – хулиганы! Оставьте учёбу, всё равно из вас ничего стоящего не вырастет". В ответ на эти слова Эдвард рассмеялся.

Бенеш попытался вернуться в футбол и играть как прежде, но больше не мог. Он числился игроком Славии до июня 1904 года, пока его не приняли в парижскую Сорбонну. Эдвард Бенеш ежегодно платил членские взносы в Славии вплоть до своей смерти в 1948 году. Впоследствии он настаивал на том, что не является футбольным фанатом. Хотя начиналось всё с тотального увлечения Игрой. Вот как он вспоминал посещение выставочного матча между Славией и Саутгемптоном, действующим на тот момент финалистом Кубка Англии (0:3): "Главное событие произошло после игры. Игроки обеих команд выстроились в очередь и наносили удар за ударом по воротам Джека Робинсона. Вратарь Саутгемптона отражал эти удары в эффектных прыжках, для Праги это была сенсация. Эти прыжки стали называться "робинзонадой" и сразу же приглянулись нашим лучшим вратарям. Через двадцать лет знаменитый Франтишек Планичка доведёт их до совершенства".

Однако за три года езды по Колину, Турнову, Йичину, Хрудиму и Бенешову Эдвард насмотрелся на всю подноготную футбола, и увиденное ему не понравилось. "Другие игроки вели себя грубо, по-хамски, иногда – откровенно неприлично. И главное, что меня оттолкнуло – после матчей они выпивали. Я разочаровался не в самом футболе, а в том, что его окружало. Я никогда не был фанатом - воспринимал игру как любопытное занятие и приятное времяпровождение. Я изучал футбол, обучался ему, наблюдал за другими... Но чем больше я это делал, тем яснее осознавал, что не чувствую своей причастности к этой игре".

Тем не менее, Славия считает Бенеша клубной легендой и именно наличием Эдварда в своей истории объясняет нелюбовь коммунистического режима к команде в конце 40-х годов прошлого столетия. В 2018 году пражский клуб открыл для одного из отцов-основателей Чехословацкой республики звезду на Аллее славы Славии. Тогда же "красно-белые" поместили изображение Бенеша на клубный абонемент – вместе с другими известными "славистами", среди которых были также знаменитые актёры, политики, спортсмены, писатели и режиссеры.

Вы выиграли, господин Эдвард.