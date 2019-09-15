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Червенков хочет подать в отставку с поста наставника Черноморца после провального старта команды

15:57 42 Читати українською
Червенков хочет подать в отставку с поста наставника Черноморца после провального старта команды
Ангел Червенков /ФК Чорноморец

Тренер Черноморца Ангел Червенков, комментируя поражение в поединке против Оболони-Бровара (0:1), заявил о намерении покинуть занимаемую должность.

"Я никогда не снимаю с себя ответственности, но хочу, чтобы и футболисты тоже показали какое-то уважение. Не забывай, что на поле играют футболисты. И все мы – тренеры, болельщики, руководство клуба – зависимы от того, как они действуют. Я буду разговаривать с руководством, подам в отставку. Но будьте спокойны, в конце концов все будет хорошо", – цитирует слова Червенкова сайт Черноморца.

"Кто-то не хочет, чтобы Черноморец выглядел хорошо", – Червенков обвинил арбитров в работе против его команды

Ангел Червенков возглавляет Черноморец с 2018 года. Ранее болгарский специалист работал в Украине с Севастополем и киевским Арсеналом.

Черноморец после девяти туров занимает лишь 11-ю позицию в розыгрыше Первой Лиги – в пассиве одесситов значится уже пять поражений.

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