Первая лига: Рух уничтожил ОПФК Черкащина 6 голами и возглавил турнирную таблицу, Николаев отгрузил 6 мячей Кремню

Состоялись субботние матчи 9-го тура Первой лиги, в которых Минай одолел Агробизнес, Металлист 1925 минимально обыграл Авангард, а Рух камня на камне не оставил от ОПФК Черкащина.

ОПФК Черкащина – Рух – 1:6

Голы: Тищенко, 75 – Эрнест, 31, Сидней, 41, Климчук, Кондраков, 72, 73, Русин, 77

Горняк-Спорт – МФК Металлург – 1:0

Гол: Батюшин, 58

Удаление: Разуваев, 90

Авангард – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Поспелов, 68

Николаев – Кремень – 6:2

Голы: Кравченко, 19, 21, 43, Семенина, 41, 51, Сондей, 73

Минай – Агробизнес – 2:1

Голы: Гегедош, 14, 53 – Груша, 47

Прикарпаття – Ингулец – 0:1

Гол: Мишуренко, 20

Черноморец – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Ковбаса, 73

В рамках 9-го тура Первой лиги Рух и Николаев добыли сверхубедительные победы над ОПФК Черкащиной и Кремнем соответственно, забив по 6 мячей в ворота соперников. Минай одолел одного из лидеров – Агробизнес, а Ингулец победил Прикарпатья благодаря единственному голу.

Первая лига: Металлист 1925 вдевятером в суперматче проиграл Минаю, Оболонь-Бровар переиграла Николаев

Таким образом, Рух возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 20 очков, Агробизнес и Оболонь-Бровар отстают лишь на один пункт.