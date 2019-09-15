toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ШАХТАР - ЗОРЯ ДИНАМО - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Червенков хоче подати у відставку з посади наставника Чорноморця після провального старту команди

15:57 327 Читать на русском
Червенков хоче подати у відставку з посади наставника Чорноморця після провального старту команди
Ангел Червенков /ФК Чорноморець

Тренер Чорноморця Ангел Червенков, коментуючи поразку в поєдинку проти Оболоні-Бровар (0:1), заявив про намір покинути займану посаду.

"Я ніколи не знімаю з себе відповідальності, але хочу, щоб і футболісти теж показали якусь повагу. Не забувайте, що на полі грають футболісти. І всі ми – тренери, вболівальники, керівництво клубу – залежні від того, як вони діють. Я буду розмовляти з керівництвом, подам у відставку. Але будьте спокійні, врешті-решт все буде добре", – заявив Червенков на післяматчевій прес-конференції.

"Хтось не хоче, щоб Чорноморець виглядав добре", – Червенков звинуватив арбітрів у роботі проти його команди

Ангел Червенков очолює Чорноморець з 2018 року. Раніше болгарський фахівець працював в Україні з Севастополем і київським Арсеналом.

Чорноморець після дев'яти турів займає лише 11-ю позицію в розіграші Першої Ліги — в пасиві одеситів значиться вже п'ять поразок.

Перша ліга: Рух знищив ОПФК Черкащину 6 голами та очолив турнірну таблицю, Миколаїв відвантажив 6 м'ячів Кремню

blog_ava
Барселона розгромила Валенсію: зірковий час Фаті та де Йонга, тріумфальне повернення Суареса й дірява оборона каталонців
02:11
5010
Теги
Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук