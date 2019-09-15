Червенков хоче подати у відставку з посади наставника Чорноморця після провального старту команди

Тренер Чорноморця Ангел Червенков, коментуючи поразку в поєдинку проти Оболоні-Бровар (0:1), заявив про намір покинути займану посаду.

"Я ніколи не знімаю з себе відповідальності, але хочу, щоб і футболісти теж показали якусь повагу. Не забувайте, що на полі грають футболісти. І всі ми – тренери, вболівальники, керівництво клубу – залежні від того, як вони діють. Я буду розмовляти з керівництвом, подам у відставку. Але будьте спокійні, врешті-решт все буде добре", – заявив Червенков на післяматчевій прес-конференції.

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Ангел Червенков очолює Чорноморець з 2018 року. Раніше болгарський фахівець працював в Україні з Севастополем і київським Арсеналом.

Чорноморець після дев'яти турів займає лише 11-ю позицію в розіграші Першої Ліги — в пасиві одеситів значиться вже п'ять поразок.

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