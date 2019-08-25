"Кто-то не хочет, чтобы Черноморец выглядел хорошо", – Червенков обвинил арбитров в работе против его команды

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал поражение от Волыни (2:3) в матче 5 тура Первой лиги и обвинил арбитров в том, что они "убивают" команду.

"Ужасное начало матча: красная карточка, пенальти на первых минутах. По тактике все пришлось менять. Отлично понимаю, что творится, и кто хочет остановить Черноморец. Пенальти, удаления... Мы остались вдевятером, но все равно старались не опускать руки и пытались сравнять счет.

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Да, у ребят были технические ошибки, из-за которых мы получили голы, но, самое главное, кто-то очень хочет, чтобы Черноморец не выглядел хорошо. Это несправедливо, необходимо уважение. Наши футболисты старались, бились, а команду на поле убивали.

Ограничимся фактами. Матч в Минае. На последней компенсированной минуте второго тайма в наши ворота назначают пенальти. При этом нарушение, если оно вообще было, произошло за пределами штрафной площадки.

Домашний матч с Авангардом. Придумывается фол и назначается штрафной удар, после которого Черноморец пропустил решающий гол. Ну и сегодня, вы все видели... Две красные карточки и пенальти, что еще?", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.

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