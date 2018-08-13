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Червенков: Десна – опытная, стабильная команда

11:22 31 Читати українською
Червенков: Десна – опытная, стабильная команда
Ангел Червенков / фото ФК Арсенал-Київ

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал победу своих подопечных в матче против Десны (1:0).

"Думаю, получился интересный матч. Мы знали против кого играли, против команды, которая обыграла на выезде Мариуполь – 4:1.

Черноморец минимально обыграл Десну

Это классная, опытная, хорошая команда, которая хорошо сохраняет мяч, играет надежно и любит пространство, у них хорошие нападающие. Поэтому мы подготовились. Знаю, что не получилось красивой игры, была больше тактическая игра.

Обе команды старались максимально на поле. Хорошо, что наша команда терпела до конца, показала характер. Знали, что у нас будут моменты, использовали наши стандарты. В конце концов, мы сумели победить, еще раз хочу подчеркнуть, очень хорошую, стабильную команду", – цитирует Червенкова пресс-служба "моряков".

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Черноморец - Десна: Воскресенье 12 августа 2018

Черноморец
Матч окончен
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