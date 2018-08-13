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Червенков: Десна – досвідчена, стабільна команда

11:22 101 Читать на русском
Червенков: Десна – досвідчена, стабільна команда
Ангел Червенков / фото ФК Арсенал-Київ

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі проти Десни (1:0).

"Гадаю, вийшов цікавий матч. Ми знали проти кого грали, проти команди, яка обіграла на виїзді Маріуполь – 4:1.

Чорноморець мінімально обіграв Десну

Це класна, досвідчена, хороша команда, яка добре зберігає м'яч, грає надійно і любить простір, у них хороші нападники. Тому ми підготувалися. Знаю, що не вийшло красивої гри, була більше тактична гра.

Обидві команди старалися максимально на полі. Добре, що наша команда терпіла до кінця, показала характер. Знали, що у нас будуть моменти, використовували наші стандарти. Зрештою, ми зуміли перемогти, ще раз хочу підкреслити, дуже хорошу, стабільну команду", – цитує Червенкова прес-служба "моряків".

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Україна4 тур

Чорноморець - Десна: Неділя 12 серпня 2018

Чорноморець
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Ангел Червенков Ангел Червенков Чорноморець - Десна Чорноморець Чорноморець
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