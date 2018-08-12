Черноморец минимально обыграл Десну

Подопечные Ангела Червенкова добыли минимальную победу над черниговскогой Десной в матче четвёртого тура украинской Премьер-лиги.

Не самый зрелищный матч в Одессе завершился минимальной победой хозяев. Черноморец владел преимуществом на протяжении большей части матча, однако забить смогли лишь на 72-й минуте матча. Мяч после подачи со штрафного пролетел мимо всех футболистов и, ударившись о перекладину, оказался на линии ворот, где первым оказался Евгений Смирнов. Десна побежала отыгрываться, но могла пропустить второй мяч. По итогам 90 минут игры зрители голов так и не увидели. Таким образом, во всех трёх воскресных матчах четвёртого тура украинской Премьер-лиги было забито по одному мячу.

Сегодняшний успех позволил Черноморцу подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, обойдя Зорю и Олимпик. В активе Десны по-прежнему 3 очка и 9-е место в таблице.

Чемпионат Украины, 4 тур.

Черноморец – Десна – 1:0

Гол: Смирнов, 71