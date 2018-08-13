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Рябоконь: Мы очень много владели мячом, но создали мало моментов

09:01 14 Читати українською
Рябоконь: Мы очень много владели мячом, но создали мало моментов
Александр Рябоконь / фото ФК Черноморец

Наставник Десны Александр Рябоконь поделился эмоциями после поражения своей команды от Черноморца (0:1).

"К сожалению, мы очень много владели мячом, но очень мало создавали моментов. Особенно это касается второго тайма.

Черноморец минимально обыграл Десну

Если в первом более или менее плотная игра была, насыщенная на половине поля соперника, то во втором у нас появлялись свободные зоны на флангах.

Нужно было находить какие-то моменты и их реализовывать. Вместо этого – необязательный абсолютно штрафной. Ну и, Черноморец пока в этом сезоне все свои голы забивает послестандартов и продолжил свою серию в этом матче", – цитирует Рябоконя пресс-служба "моряков".

Черноморец – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча

Украина4 тур

Черноморец - Десна: Воскресенье 12 августа 2018

Черноморец
Матч окончен
1 : 0
Десна
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Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь Черноморец - Десна
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