Рябоконь: Мы очень много владели мячом, но создали мало моментов

Наставник Десны Александр Рябоконь поделился эмоциями после поражения своей команды от Черноморца (0:1).

"К сожалению, мы очень много владели мячом, но очень мало создавали моментов. Особенно это касается второго тайма.

Черноморец минимально обыграл Десну

Если в первом более или менее плотная игра была, насыщенная на половине поля соперника, то во втором у нас появлялись свободные зоны на флангах.

Нужно было находить какие-то моменты и их реализовывать. Вместо этого – необязательный абсолютно штрафной. Ну и, Черноморец пока в этом сезоне все свои голы забивает послестандартов и продолжил свою серию в этом матче", – цитирует Рябоконя пресс-служба "моряков".

Черноморец – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча