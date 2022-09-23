Конголезский форвард Кевин Кубемба скоро может оказаться в чемпионате Украины.

Черноморец уже сегодня должен завершить трансфер Кевина Кубембы, сообщает Динамомания.

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Отметим, что 29-летний конголезец находится в статусе свободного агента. Последним его клубом была малазийская Куала-Лумпур.

За свою карьеру Кубемба успел поиграть во Франции (Амьен, Лилль, Брест, Бур-ен-Брес), бельгийский Сент-Трюйден, болгарский ЦСКА София, азербайджанский Сабаил и албанскую Теуту. Общая статистика африканца не впечатляет: в 196 матчах он отличился 28 голами и 9 ассистами.

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