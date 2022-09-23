Конголезький форвард Кевін Кубемба скоро може опинитись в чемпіонаті України.

Чорноморець вже сьогодні має завершити трансфер Кевіна Кубемби, повідомляє Динамоманія.

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Зазначимо, що 29-річний конголезець наразі перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом була малазійська Куала-Лумпур.

За свою кар'єру Кубемба встиг пограти у Франції (Ам'єн, Лілль, Брест, Бур-ен-Брес), бельгійський Сент-Трюйден, болгарський ЦСКА Софія, азербайджанський Сабаїл та албанську Теуту. Загальна статистика африканця не вражає: у 196 матчах він відзначився 28 голами та 9 асистами.

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