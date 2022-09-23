Сборная Украины U-21 всего два раза квалифицировалась на международные турниры. В обоих случаях это был чемпионат Европы – в 2006-м все завершилось серебряными медалями, а в 2011-м дрим тим Павла Яковенко заняла последнее место в группе. С тех пор молодежка никуда не выходила, однако команда Руслана Ротаня получила прекрасный шанс написать новую страницу в истории. Для этого необходимо было пройти Словакию U-21 в плей-офф.

"Сине-желтые" имели определенные кадровые проблемы перед выездом в Жилину. Супряга травмировался, а Крыськив и Михайленко почти не играют в своих клубах, да и у ряда других игроков ситуация с игровой практикой была далека от идеальной. Тем не менее, тренерский штаб решил ничего не выдумывать, выставив в основу всех имеющихся лидеров независимо от их формы – в том числе и Трубина с Сиротой.

Словаки начали встречу лучше. Хозяева прессинговали узким блоком, стараясь перекрыть центр и высоко накрывая защитников при стартовом розыгрыше. В позиционном же наступлении словаки отдавали предпочтение смещениям с флангов.

Это практически сразу вылилось в моменты: на 5-й минуте Капралик вышел на левый угол штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу (Трубин спас), а на 9-й Вивчаренко сфолил недалеко от своих ворот (Сирота его подставил плохим пасом) – арбитр назначил пенальти! Трубин парировал выстрел Суслова с "отметки" и почти дотянулся до его добивания, однако счет таки был открыт. 1:0.

Словаки и дальше пытались прессинговать Украину U-21 большими силами. Впрочем, подопечные Руслана Ротаня быстро отошли от шока, начав искать возможности для обыгрышей и поднимая темп игры. На 17-й минуте это вылилось в фол против Крыськива в метрах 20-ти от ворот хозяев. Судья назначил штрафной, а Судаков хитро пробил с него низом – Белко парировал, однако Вьюнник тут же сыграл на добивании. 1:1!

Начиная с середины первого тайма, сборная Украины U-21 начала откровенно доминировать на поле. Сказывалось преимущество в классе и тактической подготовке – прессинг словаков легко разбивался благодаря формированию треугольников с обменом позициями между фулбеком, вингером и центрхавом. Кроме того, очень помогали опускания Бондаренко, формировавшие 3-в-2 в первой фазе. Фланговые игроки часто заходили в центр, а Крыськив и Михайленко классно открывались в освобожденных зонах, быстро разгоняя атаки.

Такой футбол принес несколько очень перспективных атак, но действительно голевых моментов возникало немного. Одну из лучших возможностей забить "сине-желтые" упустили на 26-й минуте – Вьюнник пропустил мяч в штрафной площадке на Крыськива, а тот, накрутив нескольких защитников, пробил в левый нижний угол. Белко парировал. На 33-й же украинцы забили гол в результате врывания Крыськива в штрафную, удачного отскока и скидки Сыча на дальнюю штангу – Ванат замкнул, но он находился в офсайде.

После этого трансляция выключилась, поэтому понять рисунок игры в последние 15 минут перед перерывом трудно. Известно только, что Словакия U-21 могла выходить вперед во второй раз: на 42-й минуте Суслов метров с 30-ти пробил со стандарта под перекладину, а на 44-й он же бахнул с линии штрафной – в обоих случаях спас Трубин. Моменты стали следствиями прессинга хозяев. В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Начало второго тайма оказалось ураганным. На первых же секундах после перерыва Сирота допустил грубую ошибку, позволив Стрелецу подхватить мяч, качнуть Батагова и закрутить мяч в дальний угол (тот еще и пролетел между ног Сыча) – 2:1! Украина U-21 отыгралась всего через три минуты: Бондаренко обыгрался с Судаковым и ворвался на левый край штрафной – в завершении эпизода Артем покатил мяч под удар Крыськиву в пустые. 2:2!

Впрочем, уже на 53-й минуте подопечные Руслана Ротаня пропустили в третий раз. Нас снова наказал Стрелец: нападающий Специи протащил мяч на дриблинге через центральную зону, вышел на линию штрафной и бахнул под левую штангу – 3:2. После этого команды обменялись несколькими контрвыпадами, но к 60-й минуте игра уже успокоилась.

Руслан Ротань провел двойную замену, выпустив Назаренко и Таловерова вместо Михайленко и Батагова. Этот ход никак не изменил ход встречи – как и двойная замена на 71-й минуте. Вьюнник и Ванат отправились отдыхать, Очеретько и Сикан вышли на поле, однако ничем интересным до завершающей части матча Украина не отметилась. Как и Словакия.

Хозяева практически не атаковали, сосредотачиваясь на разрушении нашей игры, но на 79-й минуте они напугали украинцев хорошей контратакой. К счастью, Капралик завершил ее дальним ударом в руки Трубину. "Сине-желтые" огрызнулись уже на 81-й – это Сикан замкнул прострел Бондаренко с левого фланга на ближний угол вратарской. К сожалению, Даниил не попал в ворота.

Ближе к финальному свистку ему в помощь отправили Кухаревича.Это помогло удержать инициативу, однако не принесло какой-то реальной остроты. Только в компенсированное время Сикан неплохо открылся в штрафной и пробил низом – получилось точно в руки голкиперу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Словакии U-21. Ответный матч состоится 27 сентября.