22 сентября в полночь закрылось летнее трансферное окно в Украине, поэтому пора подвести итоги деятельности отечественных клубов на футбольном рынке.

По подсчетам Transfermarkt, клубы УПЛ летом продали игроков на сумму 49,62 миллионов евро. На новых игроков совокупно было потрачено 13,84 миллиона евро.

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Больше всего на трансферах заработал донецкий Шахтер, очень пострадавший от нормы ФИФА о возможности приостановки легионерами сотрудничества с украинскими клубами из-за войны. "Горняки" получили за своих игроков 44,3 млн евро, потратив на новые приобретения 6,6 миллиона.

Динамо заработало 850 тысяч евро, а выложило на усиление 3,2 млн. У киевлян самый большой итоговый минус баланса. СК Днепр-1 приобрел игроков на сумму 1,1 млн евро, а продал на 1,9 млн. Заря получила от трансферов 2 млн евро, потратив при этом 750 тысяч.

Ворскла не продала ни одного игрока, однако выложила из бюджета на покупку новых футболистов 1,37 млн. Металлист официально не заработал ни копейки, потратив 820 тысяч евро. Трое представителей УПЛ – Колос, Рух и Верес – пополнили свою копилку на 500 тысяч, 50 тысяч и 20 тысяч соответственно.

Еще ряд клубов вообще не проводили трансферы за деньги – Ингулец, Кривбасс, Львов, Металлист 1925, Минай, Александрия и Черноморец обошлись арендами или подписанием свободных агентов.

К слову, увидеть в деле фигурантов трансферов болельщики смогут уже на следующей неделе – 5-й тур УПЛ стартует в пятницу, 30 сентября.

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