Одесский Черноморец до сих пор не решил вопрос о наставнике команды – на должность сватают экс-тренера "моряков" Романа Григорчука.

Черноморец до сих пор возглавляет Юрий Мороз – все потому, что новые владельцы "моряков" не согласовали с потенциальным преемником финансовую сторону соглашения, сообщает meta-ratings.

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Отметим, главным претендентом на кресло главного тренера Черноморца Роман Григорчук – специалист намекал на будущее сотрудничество с экс-клубом.

Напомним, с 2015 года тренер работал за границей – Габала, Астана и Шахтер Солигорск. В 2019-м стал чемпионом Казахстана, а год назад добыл золотые медали белорусского первенства. Недавно Григорчука сватали в Кривбасс и Колос, но эти клубы выбрали других тренеров. После этого появились слухи о возвращении Романа Иосифовича в Черноморец, под его руководством игравшего в 1/16 Лиги Европы и финале Кубка Украины.

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