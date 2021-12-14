Экс-тренер "моряков" намекнул, что переговоры о его возвращении в Одессу действительно продолжаются.

Черноморец на днях должен получить новых владельцев, желающих видеть Романа Григорчука в должности главного тренера. Однако 56-летний специалист призвал не торопиться с выводами.

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"Я понимаю, что вы хотите спросить, но мне нечего ответить. Буду говорить тогда, когда появится конкретика. Я уже говорил, что дыма без огня нет. Сейчас мне добавить нечего".

Посмотрим, дай бог, будет", – сказал Григорчук FanDay.

Напомним, с 2015 года тренер работал за границей – Габала, Астана и Шахтер Солигорск. В 2019-м стал чемпионом Казахстана, а год назад добыл золотые медали белорусского первенства. Недавно Григорчука сватали в Кривбасс и Колос, но эти клубы выбрали других тренеров. После этого появились слухи о возвращении Романа Иосифовича в Черноморец, под его руководством игравшего в 1/16 Лиги Европы и финале Кубка Украины.

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