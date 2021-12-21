Чорноморець і досі очолює Юрій Мороз – все через те, що нові власники "моряків" не узгодили з потенційним наступником фінансову сторону угоди, повідомляє meta-ratings.

Григорчук підписав контракт з Чорноморцем, – Бурбас

Зазначимо, головним претендентом на крісло головного тренера Чорноморця є Роман Григорчук – фахівець натякав на майбутню співпрацю з екс-клубом.

Нагадаємо, з 2015 року тренер працював за кордоном – Габала, Астана і Шахтар Солігорськ. У 2019-му став чемпіоном Казахстану, а рік тому здобув золоті медалі білоруської першості. Нещодавно Григорчука сватали у Кривбас і Колос, але ці клуби обрали інших тренерів. Після цього з'явилися чутки про повернення Романа Йосиповича у Чорноморець, який під його керівництвом грав у 1/16 Ліги Європи та фіналі Кубка України.

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