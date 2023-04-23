В матче 22-го тура УПЛ "горожане" на своем поле уступили "желто-синим". Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Шестиматчевая безвыигрышная серия Львова не оставляла подопечным Анатолия Бессмертного других вариантов, кроме победы в матче с Металлистом 1925. Харьковчане также не хватали звезд с неба, но благодаря успешной игре в первом круге находились в турнирной таблице выше соперника.

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Свою заряженность представители Львова продемонстрировали уже с первых минут – Алибеков мощным ударом порвал рекламный щит, не попав в ворота. Вскоре Мильченко пяткой вывел Свржняка на ударную позицию, тот отдал партнеру назад и Артем из района одиннадцатиметровой отметки чудом не попал в правый угол. Сасовский головой замыкал навес со штрафного от Алибекова – мимо ворот.

Львов продолжал владеть инициативой, однако в середине тайма прозевал контратаку и пропустил практически с первого момента харьковчан. Вачиберадзе из центра поля вырезал на правый фланг на Русина, Ростислав расшатал Кузыка, усадил его на пятую точку и прострелил во вратарскую. Бычек замкнул в уже пустые ворота. Металлист 1925 наконец-то прервал свою сухую серию – команда не забивала голов 458 минут. В свою очередь пропущенный мяч стал для Рыбки 99-м в рамках УПЛ, приблизив печальный юбилей.

В конце тайма Капинус пробил из-за пределов штрафной – над перекладиной. В ответ Свржняк наносил удар метров с 23-х – Сидоренко в падении забрал.

После перерыва Львов побежал отыгрываться. Алибеков отдавал разрезной пас на Бугая – слишком сильно. Кузык навешивал в штрафную на Богунова, тот пытался пробить головой, но Сидоренко рукой выбил мяч. В ответ Капинус ворвался во владения Рыбки левым флангом – Александр ногой отбил.

На 64-й минуте Сидоренко спас Металлист 1925 от второго гола – после удара Бугая под перекладину кипер харьковчан сумел перевести сферу на угловой. Спустя немного Русин едва не забросил Рыбке за шиворот, целясь в девятку – подстраховала перекладина.

Чирука выводили на свидание с вратарем – бразилец Игор в последний момент успел забрать мяч. Вскоре Габелок подключил Ременюка, а тот нашел на линии штрафной Русина – Ростислав ударом с лету не попал в створ ворот.

На 84-й минуте харьковчане закрыли игру. Русин отобрал круглого в центре, убежал от четырех соперников по левому флангу, прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Капинуса и тот точно пробил мимо Рыбки. На последних минутах Богунов нашел у линии штрафной Алибекова – Ахмед пробил слишком сильно и слишком высоко.

Победа принесла Металлисту 1925 девятую строчку турнирной таблицы и 25 очков, Львов с 13 пунктами остался последним.

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