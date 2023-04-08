Кривбасс после тяжелого старта вскарабкался уже на шестую строчку турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба в последнем матче с Вересом выглядели не очень убедительно, но проявили волю и в меньшинстве выцарапали победу. В свою очередь Заря пока демонстрирует феноменальный результат – после возобновления чемпионата ван Леувен и Ко еще ни разу не оступились, получив максимальное количество очков. Поединок первого круга между этими командами завершился боевой ничьей 2:2.

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Первый опасный момент возник у ворот Зари: Дибанго ворвался во вратарскую соперника и пытался пробить – защитник заблокировал. В ответ Антюх попробовал выбороть мяч в штрафной криворожан, но проиграл тому же Дибанго. Три подряд угловых от Кривбасса пользы также не принесли.

Заря лишь на 9-й минуте угрожала воротам соперника: после навеса Булецы Русин головой пробил неточно. Кривбасс организовал контратаку и уже Приходько наносил удар с близкого расстояния – прямо в руки Сапутину. Хозяева в первой трети тайма выглядели значительно интереснее и острее.

На 15-й минуте насмешил Клищук: с призывами к своим игрокам идти к воротам соперника, кипер не сумел выбить мяч даже на середину поля и сферу перехватили игроки Зари. К счастью для криворожан, все завершилось потерей мяча луганчанами. Еще одна попытка Русина – значительно выше ворот, а удар от Бражко легко забрал Клищук. Через мгновение кипер реально спас Кривбасс после удара Мишнева, который с разворота пробил в дальний угол.

Вскоре уже вратарь Зари сначала прервал навес в штрафную, а затем не позволил Дибанго прострелить на Татаркова, который грубо врезался в кипера. В конце тайма Русин снова опасно бил, но Рябов бросился под мяч и заблокировал попытку.

Второй тайм начался штрафным Кривбасса с правого фланга. Мяч заметался во вратарском, Татарков нанес удар метров с тринадцати, но Сапутин потянул сферу с правого нижнего угла. В ответ Бескоровайный после углового едва не срезал мяч в свои ворота – Клищук спас. Но уже в следующей атаке хозяева вышли вперед: Капич накрутил оборону соперника, сместился влево и точно закрутил в дальний верхний угол. Однако, Николай Балакин сомневался засчитывать гол или нет, и решил воспользоваться VAR. Судья долго не мог разобраться с эпизодом, пока его не привела в чувство воздушная тревога. Арбитр свистнул, что взятие ворот засчитано и повел команды в укрытие.

После возобновления игры Бутко с правого фланга отдавал на Русина, но удару Назария снова не хватило точности. Сапутин едва не привез себе гол, когда вышел далеко из ворот и в подкате недалеко выбил мяч – игрок Кривбасса пытался поразить ворота едва ли не с центра поля, но удару не хватило силы и точности. Через мгновение Якимец с хорошей позиции попал в защитника.

За 15 минут до завершения матча Заря требовала пенальти – Бескоровайный якобы сыграл рукой. Балакин оставил эпизод без внимания. На 86-й минут Заря буквально расстреливала ворота соперника всей командой – спасла самоотверженная игра защитников и паршивый уровень завершающих ударов луганчан. Вантух должен был сравнивать, но снова спас Клищук, в падении потянув круглого с левого угла. Криворожане с огромным трудом выдерживали пожары в своей штрафной после навалы гостей, но все же выстояли, несмотря на семь добавленных минут.

Победа принесла Кривбассу 28 очков и оставила на шестой строчке, Заря с 40 баллами осталась третьей, позволив Динамо приблизиться к себе на расстояние одного пункта.

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