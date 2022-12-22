"В клубе есть список из 6 футболистов на выход. Это не потому, что они плохие или не справились. Просто у нас очень плохое турнирное положение.

Черноморец объявил об уходе игрока

Нам нужно немного иначе подойти к формированию состава во второй круг. Задание Черноморца – 10 место. Команду покинут те игроки, на место которых я смогу привести более качественных и квалифицированных. По состоянию на сейчас 3 игрока уже покинули команду. В их числе опорный хавбек, защитник и полузащитник.

Мы пересматриваем усиление в опорную и центральную зону, а также ищем форварда. На этот момент пересмотрели более 120 футболистов. Легионеров будем пересматривать на сборах в Турции", – рассказал Генисон в комментарии клубной пресс-службе .

"Моряки" идут на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 11 зачетных баллов и опережая Львов на 2 пункта.