Черноморец в своем Telegram-канале сообщил о разрыве контракта с опорником Сергеем Петько.

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Отметим, что 28-летний хавбек только летом присоединился к "морякам" и сыграл всего 87 минут, не отличившись результативными действиями.

За свою карьеру Петько успел поиграть за Верес, Жемчужину и Волынь, а начинал свой путь в УФК Харьков.

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