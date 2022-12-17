Черноморец объявил об уходе игрока
23:42 - Читати українською
Полузащитник Сергей Петько прекратил сотрудничество с Черноморцем.
Черноморец в своем Telegram-канале сообщил о разрыве контракта с опорником Сергеем Петько.
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Отметим, что 28-летний хавбек только летом присоединился к "морякам" и сыграл всего 87 минут, не отличившись результативными действиями.
За свою карьеру Петько успел поиграть за Верес, Жемчужину и Волынь, а начинал свой путь в УФК Харьков.
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