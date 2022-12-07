Честь закрыть первую половину сезона выпала Львову, где Рух принимал Черноморец. Встреча имела немаловажное значение для обоих коллективов. "Желто-черные" в случае победы или хотя бы ничьей покинули зону переходных матчей и шли зимовать на 12-й позиции в таблице. "Моряки" же держались на предпоследней строчке, в зоне прямого вылета – впрочем, они отставали от руховцев всего на три очка, поэтому победа над подопечными Леонида Кучука поменяла бы команды местами.

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Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам, однако первый тайм львовяне провалили на всех фронтах. Уже на 4-й минуте трансляция поединка была прервана из-за проблем со сигналом со стадиона "Украина", а после ее восстановления болельщики быстро увидели два гола Черноморца. Оба были проведены за каких-то десять минут.

На 25-й одесситы провели крутую комбинацию с проникающим пасом на Кузыка. Орест прострелил с правого края штрафной, а мяч рикошетом прилетел к ногам Юсова – тот уверенно пробил мимо Ледвия. На 35-й же Дмитрий удачно замкнул навес Политыло с углового! Шокированные игроки Руха смогли ответить только дальним неточным ударом Карабина, отправившись на перерыв при счете 0:2 в пользу "моряков".

В раздевалке Леонид Кучук заменил Пидгурского на Холода, а чуть позже вместо Альваренги вышел Рунич. Очевидно, коуч еще и накрутил хвост своим подопечным, ведь начало второго тайма Рух провел мощно. Уже на 53-й минуте забивать мог Сапуга, получивший скидку от Таллеса и бахнувший с линии штрафной в правый нижний угол – мяч прошел рядом со стойкой!

На 57-й Таллес обыгрался с Карабиным в стеночку и выстрелил из левого края штрафной площадки под перекладину. Непогодов парировал. Еще через три минуты Бренер вырывался один на один с голкипером, однако его удар в последний момент успели накрыть. Львовяне заработали угловой – и именно он принес успех. Рунич поймал мяч после неудачно выбитой подачи и с лета пробил в дальний нижний угол. 1:2!

Казалось, что Рух на кураже дожмет дезориентированных "моряков", но не все произошло, как предполагалось. Следующие 20 минут прошли в вязкой борьбе на пониженных скоростях. Моментов при такой игре не возникало вообще, хотя инициатива оставалась за "желто-черными".

Чем ближе было к завершению встречи, тем заметнее стало желание одесситов сыграть на удержание счета. Контратак уже не было. Команда закрылась и ожидала финального свистка – за что и поплатилась. На 84-й минуте Лях прострелил с правого фланга в штрафную, а ни один из защитников не смог перехватить мяч. Карабин подхватил его и мощно пробил метров с 13-ти – 2:2!

Черноморец чуть не восстановил свое преимущество уже на 86-м благодаря дальнему удару Суханова. СФера пролетела недалеко от ближней штанги. Львовяне тоже могли вырвать победу в результате штрафной в метрах 20 от ворот Непогодова, однако Таллес запустил мяч в стратосферу.

В конце концов финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Рух набрал 14 зачетных баллов и поднялся на 12-ю позицию, потеснив Минай вниз – у команд равенство по очкам, однако "желто-черные" обошли закарпатцев по дополнительным показателям. Черноморец же с 11 пунктами в активе остается на 15-й строчке.

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