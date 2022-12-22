"У клубі є список з 6 футболістів на вихід. Це не через те, що вони погані або не впоралися. Просто у нас дуже погане турнірне становище.

Чорноморець оголосив про відхід гравця

Нам потрібно трішки інакше підійти до формування складу на друге коло. Завдання Чорноморця – 10 місце. Команду покинуть ті гравці, на місце яких я зможу привести якісніших та кваліфікованіших. Станом на зараз 3 гравці вже покинули команду. Серед них опорний хавбек, захисник та півзахисник.

Ми переглядаємо підсилення в опорну зону та центральну, а також шукаємо форварда. На цю мить передивилися понад 120 футболістів. Легіонерів будемо переглядати на зборах у Туреччині", – розповів Генісон у коментарі клубній пресслужбі.

"Моряки" йдуть на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 11 залікових балів та випереджаючи Львів на 2 пункти.

Рух розписав бойову нічию з Чорноморцем – львів'яни оформили камбек з 0:2 і завершили рік поза зоною вильоту