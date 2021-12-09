В премьерном розыгрыше Кубка Украины в 1992-м победу праздновал одесский Черноморец. Путь на вершину команды Виктора Прокопенко получился довольно трудным и несколько раз был близок к тому, чтобы прерваться раньше времени.

Последний чемпионат СССР Черноморец провел очень удачно и выдал один из лучших результатов в истории – 4 место. Если учесть, что на пьедестале расположились три московские команды (ЦСКА, Спартак и Торпедо), то вполне естественно выглядели амбиции одесситов на золотые награды в премьерном независимом чемпионате Украины (в итоге Черноморец финишировал третьим в своей группе, где победила Таврия).

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Кроме того, "морякам" удалось сохранить костяк и практически безболезненно подойти к началу нового сезона, проводившемуся по усеченной системе весной 1992-го. В 18 матчах Высшей лиги Виктор Прокопенко использовал 20 футболистов.

В розыгрыше Кубка Украины одесситы стартовали с 1/8 финала за менее чем неделю до начала чемпионата. Если большинство команд начинало свой путь раньше, то Черноморец, Динамо, Шахтер, Днепр, Металлист и запорожский Металлург, как участники советской Высшей лиги, стартовали позже.

В первый день весны Черноморец отправился в Житомир в максимально неоптимальном составе. Основа еще не успела вернуться с заграничного сбора, поэтому тренер дубля Виталий Сиднев повез на игру с Полесьем фактически второй состав. Уже на 6-й минуте счет открыл Александр Пиндеев, зять тренера Сиднева. Но произошедшее потом всех шокировало. Полесье забило в ответ четыре гола и Черноморец завис на волоске – команда была близка к вылету из Кубка.

Черноморец перед финалом Кубка Украины / фото из соцсетей

Через две недели уже основе Черноморца пришлось исправлять ситуацию. Но на 5-й минуте поединка гости забили, поэтому одесситов мог спасти только подвиг. И следует сказать, они его сделали. Подопечные Прокопенко забили четыре (усилиями Шелепницкого, Сака, Третьяка и Гусева) и перевели игру в дополнительное время. А там отличились еще трижды (дубли оформили Сак, Шелепницкий и Гусев) – 7:1.

В четвертьфинале "моряков" ждал запорожский Металлург. В домашнем поединке Черноморец победил 2:0 (забивали Яблонский и Гусев) и отправился в Запорожье с хорошим заделом. На берегах Хортицы гости забили первыми (отличился Илья Цымбаларь), а под занавес встречи запорожцы сравняли счет благодаря автоголу Юрия Сака.

В полуфинале Черноморец ждала еще одна запорожская команда – Торпедо, которая начала свой путь еще с 1/32 финала. Поочередно автозаводцы снимали скальпы с мощной Волыни, одесского СКА, Кривбасса (один из матчей выиграли 6:0) и, внимание, киевского Динамо!

"Морякам" в домашней игре было непросто, впрочем перед ответным матчем им удалось добыть комфортный результат 3:1 (голы забивали Шелепницкий, Никифоров и Гусев). На предыдущих стадиях команда Евгения Лемешко дома не пропускала во всех трех матчах. Не забил ей и Черноморец, но Торпедо сошло с дистанции – 0:0.

Фрагмент финала / фото из соцсетей

В решающем матче исторического первого Кубка Украины, который проходил в последний день весны, когда отмечали день города Киева, Черноморец встретился с Металлистом. На предыдущей стадии харьковчане прошли Шахтер (1:0 и 1:1). Финал турнира оказался противостоянием равных соперников. На поле шла борьба, в которой сложно было отдать кому-то предпочтение. К тому же, голкиперы Виктор Гришко и Александр Помазун действовали безошибочно и минимизировали любые шансы на голы.

Виктор Гришко с трофеем / фото из соцсетей

Это была очень сложная игра, – вспоминает нападающий Металлиста Вадим Колесник. – У одесситов подобралась хорошая команда, которая и сама играла, и нам давала.

Тот финал оказался особым матчем в жизни многих его участников. Защитник Черноморца Юрий Букель называет битву с Металлистом одной из самых памятных в карьере:

Игра была равной, шансы совершенно одинаковы. Металлист был тогда очень сильным. Могу даже сказать, что нам повезло. Однако, как вы знаете, везет сильнейшим.

Более ста минут команды не могли забить. Как часто бывает в таких матчах, судьбу встречи решает единственный гол. И забил его Черноморец.

Илья Цымбаларь заработал штрафной, который взялся исполнять Юрий Никифоров. Удар сборника Украины и России парировал Помазун, однако первыми на подборе были Гецко и Цымбаларь. Иван прострелил, а Илья замкнул – 1:0!

Илья – футболист от Бога. С таким дриблингом, с таким умением читать игру в мире немного мастеров встретишь. В критических ситуациях можно было отдать ему мяч и минуты две отдохнуть. Цимбаларь обязательно что-нибудь да придумает, – вспоминал о партнере Юрий Букель.

Спасать положение харьковчанам было очень тяжело. Уставшие и истощенные на тяжелом газоне (накануне в столице прошел обильный дождь) подопечные Леонида Ткаченко так и не нашли ресурсов для спасения. Более того, Цымбаларь мог оформлять дубль, если бы не отчаянный сейв защитника Ивана Панчишина, вынесшего мяч из пустых ворот. В итоге свисток Евгения Кананы зафиксировал победу Черноморца.

В преддверии финала ходили слухи о том, что вручать трофей победителям будет Президент Украины Леонид Кравчук, однако его подменял руководитель ФФУ Виктор Банников. Само награждение прошло абсолютно обыденно. Никаких конфетти и специально смонтированных сцен: Гришко обнимался с Прокопенко, Никифоров в окружении партнеров обрушился на газон, а Сергей Кандауров грустно смотрел вдаль.

Команды выстроились в строй, Банников вручил трофей Гришко и поочередно наградил победителей медалями и дипломами. Скромно, без чрезмерной помпезности и со сдержанными эмоциями Черноморец вошел в историю как первый обладатель Кубка Украины. В следующем сезоне "моряки" сенсационно вылетят на стадии 1/16 финала в одесском дерби, уступив "младшим братьям" из СКА. А в 1994-м снова вернут трофей в Одессу, когда выиграют в финале серию пенальти у симферопольской Таврии.

В начале 90-х Черноморец в очередной раз закрепил за собой статус кубковой команды, который только подтверждал за последнее десятилетие: финал в 2013-м и полуфинал в 2014-м. Сейчас Одесса пребывает в ожидании очередного кубкового триумфа, а молодая команда Юрия Мороза готова к новым свершениям.