Как известно, владелец одесского Черноморца Леонид Климов уже несколько лет пытается продать клуб. Американская компания Allrise Capital ранее приобрела только стадион Черноморец. За последние недели стороны также пришли к соглашению о продаже имущества арены, включая подогрев, табло, систему кондиционирования.

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Что касается клуба, то американцев не устроила сумма, которую раньше просил Климов – 50 млн евро (вместе со стадионом). После продажи арены президент "моряков" оценил клуб в 10 млн евро для американцев и 7 млн ​​– для Владислава Гельзина и его партнеров, которые заявляли о желании приобрести Черноморец.

По информации ТаТоТаке, теперь Климов согласился снизить цену вдвое – она колеблется в пределах 3,5-5 млн евро. Именно о такой стоимости договорились с одесскими бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Соглашение еще не закрыто, но это планируют сделать до конца года.

Напомним, после 16-ти туров Черноморец идет в турнирной таблице УПЛ на 13-й строчке, набрав одиннадцать очков.

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