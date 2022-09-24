Украинские клубы продолжают проводить товарищеские матчи во время международной паузы. На этот раз встретились Металлист 1925 и Черноморец.

Товарищеские матчи

Металлист 1925 – Черноморец – 1:3

Голы: Мартынюк, 34 – Юсов, 5, (пен.), 61, Литвиненко, 83

Черноморец уже на 5-й минуте встречи вышел вперед – Юсов реализовал пенальти. До перерыва Мартынюк восстановил паритет, но во втором тайме одесситы вырвали победу благодаря второму голу Юсова и забитому мячу Литвиненко.

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Добавим, что после возобновления чемпионата Черноморец должен встретиться с Александрией (2 октября, начало в 15:00), а Металлист 1925 года сыграет с Колосом (30 сентября, начало в 17:00).

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