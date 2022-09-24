Українські клуби продовжують проводити товариські матчі під час міжнародної паузи. Цього разу зустрілись Металіст 1925 та Чорноморець.

Товариські матчі

Металіст 1925 – Чорноморець – 1:3

Голи: Мартинюк, 34 – Юсов, 5, (пен.), 61, Литвиненко, 83

Чорноморець вже на 5 хвилині зустрічі вийшов вперед – Юсов реалізував пенальті. До перерви Мартинюк відновив паритет, але у другому таймі одесити вирвали перемогу завдяки другому голу Юсова та забитому м'ячу Литвиненка.

Зоря та Олександрія розійшлись миром у товариському поєдинку

Додамо, що після поновлення чемпіонату Чорноморець має зустрітись з Олександрією (2 жовтня, початок о 15:00), а Металіст 1925 зіграє з Колосом (30 вересня, початок о 17:00).

"Ярмоленка зовсім не видно": війна у Шотландії, а в України все обнулилося – гра, яку використають проти Петракова