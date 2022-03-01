Из одесского клуба из-за вторжения России на территорию Украины ушли сразу два болгарских футболиста.

Нападающий Мартин Петков расторг контракт с Черноморцем и на правах свободного агента стал игроком софийской Славии, информирует пресс-служба клуба.

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Борислав Цонев тоже будет играть за новый коллектив Петкова, но на правах аренды. На родине лучший бомбардир Winter Cup пробудет следующие полгода, после чего вернется в Одессу.

"Прежде всего, мы ждем окончания российской военной агрессии. Защищайте страну, оставайтесь с Черноморцем! Одесса и Украина победят. Слава Украине", – говорится в сообщении клуба.

К слову, и Петков, и Цонев перебрались к "морякям" только зимой из Левски, другого софийского клуба.