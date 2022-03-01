Чорноморець через війну офіційно покинули два легіонери
З одеського клубу через вторгнення Росії на територію України пішли одразу два болгарських футболісти.
Нападник Мартін Петков розірвав контракт із Чорноморцем і на правах вільного агента став гравцем софійської Славії, інформує прес-служба клубу.
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Боріслав Цонєв теж гратиме за новий колектив Петкова, але на правах оренди. На батьківщині найкращий бомбардир Winter Cup пробуде наступні пів року, після чого повернеться в Одесу.
"Перш за все ми чекаємо закінчення російської воєнної агресії. Захищайте країну, залишайтесь із Чорноморцем! Одеса і Україна переможуть. Слава Україні", – йдеться в повідомленні клубу.
До слова, і Петков, і Цонєв перебрались до "моряків" лише взимку з Левскі, іншого софійського клубу.
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