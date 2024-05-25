Матч Полесье – Шахтер состоится сегодня, 25 мая, на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Поединок рассудит Алексей Деревинский.

Последний тур сезона УПЛ 2023/24 подарил болельщикам настоящую битву за еврокубки. Она будет проходить сразу в трех параллельных матчах, поэтому мультикаст пригодится. Полесье перед решающим противостоянием находится в худшей позиции – команда отстает от Руха и СК Днепр-1 на два очка, причем обоим уступает по личным встречам.

Подопечным Сергея Шищенко нужна не только победа, но и поражение конкурента. Расклад вполне реалистичный – нестабильные днепровцы будут гостить в Одессе, а такие же нестабильные львовяне принимают Динамо. Правда, житомирянам сегодня нужно одолеть Шахтер, но и здесь ситуация весьма перспективная. Полищуки играют дома, а донеччане должны выставить резервистов.

Именно так поступил Марино Пушич в предыдущем туре, в матче против СК Днепр-1. Вместе с тем, второй состав Шахтера выглядит крайне крепким для украинских середняков – "спортклубовцы" так его и не одолели (1:1, хотя там не следует забывать о нескольких воздушных тревог). В список ближайших резервистов дончан входят не только Мироши и Лемкин, а и Марлон Гомес со Шведом.

Между тем, Полесье неделю назад не смогло переиграть Металлист 1925. К тому же, житомиряне пропустили от последней команды УПЛ целых три гола. Перед этим подопечные Сергея Шищенко одержали победы над Ворсклой и Кривбассом, однако там были равные матчи с минимумом моментов – а с Зарей расписали ничью, работая в большинстве с 36-й минуты.

Вообще, по всем статистическим показателям Полесье не стало сильнее после отставки Юрия Калитвинцева. Ровно как и более ярким. При этом удивляют кадровые решения Сергея Шищенко – то Танковский станет запасным (а это лучший креативщик), то Михайличенко переведут на правый фланг обороны, то на позицию левого фулбека поставят вингера (хотя там мог выйти недавно подписанный профильный Кравец).

Тем не менее, команда борется в битве за еврокубки до последнего, причем шансы на успех такие уж и низкие. Будковский уже восстановился от повреждения, а значит эти шансы выросли еще больше. Идеи нового тренерского штаба могут удивлять и не впечатлять, но они как-то работают – и это очень важно в контексте битвы с Шахтером.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор, Смоляков (под вопросом оба), Крушинский, Макуана – Судаков

Дисквалифицированы: Эгиналду (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Полесье – Шахтер

Полесье: Кудрик – Михайличенко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко – Кушниренко, Таллес Кошта – Мустафаев, Танковский, Назаренко – Луифер

Шахтер: Твардовский – Гочолейшвили, Лемкин, Мироши, Педриньо – Степаненко – Швед, Назарина, Марлон Гомес, Невертон – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В матчах с более-менее сильными соперниками Полесье совсем не впечатлило, хотя та же Заря и Ворскла держались в районе десятой позиции и даже могли вылететь из УПЛ. Лучше всего удавалось "сушить" игру.

Да, у житомирян иногда случаются мощные перфомансы в атаке – как с Металлистом 1925 или Минаем – но вряд ли Шахтер позволит создать столько же моментов. При этом команда допускала резкую потерю контроля над уже выигрышным поединком. С таким футболом очень трудно надеяться на избиение "горняков", даже если это будет только второй состав.

Конечно, в рамках УПЛ возможен любой расклад. Особенно в сегодняшних условиях. Полесью по силам победить дончан, а в поражение от резервистов не верится. Впрочем, вероятность ничьей кажется самой высокой – такой результат больше всего соответствует раскладу сил. Ставим на "мировую".