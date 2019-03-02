Черноморец – Шахтер: фанаты "горняков" сожгли российский флаг

Активные болельщики Шахтера отметились необычным поступком на матче "горняков" против Черноморца.

Фанаты донецкой команды во время матча 20 тура чемпионата Украины Черноморец - Шахтер с помощью пиротехники зажгли российский флаг. Пока горел триколор оккупантов, активные болельщики пели гимн Украины.

Тащи: Не взял российский паспорт – и правильно сделал

Об этом свидетельствует видео на странице ультрас Шахтера. "Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно", – говорится в описании к видео.

Шахтер в тяжелом матче одолел Черноморец благодаря пенальти – одесситы провели хороший матч

Напомним, в 20 туре чемпионата Украины Шахтер на выезде минимально одолел Черноморец благодаря пенальти, который реализовал Марлос.