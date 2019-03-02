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Черноморец – Шахтер: фанаты "горняков" сожгли российский флаг

2 марта 23:59 52 Читати українською
Черноморец – Шахтер: фанаты "горняков" сожгли российский флаг
Черноморец – Шахтер: фанаты "горняков" сожгли российский флаг

Активные болельщики Шахтера отметились необычным поступком на матче "горняков" против Черноморца.

 
Марлос 76’

Фанаты донецкой команды во время матча 20 тура чемпионата Украины Черноморец - Шахтер с помощью пиротехники зажгли российский флаг. Пока горел триколор оккупантов, активные болельщики пели гимн Украины.

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Об этом свидетельствует видео на странице ультрас Шахтера. "Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно", – говорится в описании к видео.

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Напомним, в 20 туре чемпионата Украины Шахтер на выезде минимально одолел Черноморец благодаря пенальти, который реализовал Марлос.

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Видеоновости Шахтер Шахтер Черноморец - Шахтер
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