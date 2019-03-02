Шахтер в тяжелом матче одолел Черноморец благодаря пенальти

Одесский Черноморец принимал донецкий Шахтер в 20-м туре УПЛ. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Шахтер подходил к игре с преимуществом на вершине турнирной таблицы. Сразу после зимней паузы "горняки" вылетели в 1/16 финала Лиги Европы от Айнтрахта, поэтому главной задачей команды остался триумф в УПЛ. В предыдущем туре они уверенно одолели Александрию – заметно, что тренерский штаб подгонял оптимальную форму игроков под плей-офф еврокубков.

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Сегодня против Черноморца Паулу Фонсека выставил оптимальный состав, поэтому ничего не предвещало Шахтеру тяжелой жизни. Одесситы хоть и стартовали после зимы неожиданной выездной победой над Львовом, но осенью они не произвели впечатления крепкого соперника, из-за чего и находятся в зоне переходных матчей.

Черноморец начал достаточно агрессивно: пытался владеть мячом и активно прессинговать в центре поля. В дебюте у Шахтера мало что получалось, однако на 10-й минуте гости создали первый голевой момент. Коваленко в штрафной "отклеился" от Мусолитина и пробил под ближнюю штангу – вратарь парировал выстрел. Вскоре Алан Патрик неточно послал мяч со штрафного.

Шахтер тотально контролировал мяч, но все попытки пройти к воротам Черноморца разбивались об организованные линии обороны хозяев. Донецкие бразильцы вообще не получали пространства впереди – все надежно перекрывалось. К середине тайма "моряки" не могли выйти в атаку, однако затем Шахтер начал давать сопернику такие возможности с надеждой, что защита немного раскроется.

На 33-й Черноморец остро ответил после обрезки Шахтера. Мусолитин в удивительной позе после прострела сбросил мяч под удар Гошкодере, а тот попал в нижний угол ворот Пятова – Андрей зафиксировал круглого в руках. Лидер чемпионата до перерыва так ничего и не создал, а андердог отвел игру подальше от своих владений.

Второй тайм начался с атак Шахтера. Гости много контролировали мяч, но зайти в штрафную соперника все равно не удавалось. Моменты возникли вследствие подач, но и Тайсон, и Степаненко пробили над воротами. Реализовать угловые "горняки" также не смогли, хотя и были близки. А спонтанный удар Соломона прошел мимо створа. С появлением Манора атаки Шахтера вообще стали более опасными.

Около 70-й минуты Черноморец дважды вынес сферу с линии ворот: сначала после углового, а затем Голиков спас от явного гола, который почти организовали на контратаке Тайсон и Мораес. Ну а через некоторое время Шахтер все же добился своего. Помог гостям новичок "моряков" Вильхьяльмссон – исландец ужасно принял мяч в своей штрафной, а когда пытался исправить ошибку, то врезал по ногам Болбату. Марлос четко реализовал 11-метровый.

Шахтер не без труда одолел Черноморец, набрал 51 пункт и восстановил гандикап над Динамо до 7 зачетных баллов. Черноморец с 15 очками остался на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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