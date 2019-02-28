Тащи: Не взял российский паспорт – и правильно сделал

Украинский форвард Дуйсбурга Борис Тащи рассказал, как отказался стать гражданином России.

"Мог перейти в Боруссию Менхенгладбах, но выбрал московское Динамо. Так сложилась ситуация Динамо в тот момент было хорошей командой, которая участвовала в еврокубках. Да и язык мне ближе.

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Плюс там был Воронин – человек, который мог помочь адаптироваться. Жалею я или нет? Наверное, если бы в 18 лет я перешел в Боруссию, стал бы другим человеком.

Понял, что в Динамо ничего не получится, когда подписал контракт и провел две тренировки.

Когда я, так и не сыграв в аренде в Говерле, вернулся в Динамо, команду принял Черчесов. Он, кстати, хорошо ко мне относился. Но там был вопрос лимита. Теоретически можно было взять российский паспорт – тогда бы я остался в Динамо. Но я этого не сделал. И, считаю, правильно. Я украинец, у меня семья в Украине. Почему я должен брать паспорт?

В общем, взял вектор на Европу", – рассказал футболист порталу Sport24.

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